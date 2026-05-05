Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Комсомольске-на-Амуре речная навигация откроется 15 мая

Тарифы на перевозки остались на уровне прошлого года.

Источник: Хабаровский край сегодня

Начало речной пассажирской навигации в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 15 мая. Теплоход ОМ-8 свяжет Город юности с селами Бельго, Верхнетамбовское и Нижние Халбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По понедельникам и средам судно будет отправляться из Комсомольска-на-Амуре в 7:30, возвращаться — в 19:00.

По пятницам теплоход стартует в 6:30, к 10:40 доберется до крайней точки маршрута — Нижних Халбов и к 18:00 вновь причалит в Комсомольске-на-Амуре.

Напомним, что пассажирская речная навигация в Хабаровске открылась 1 мая. Всего в 2026 году в регионе перевозчики будут работать по 14 маршрутам.