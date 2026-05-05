В Комсомольске-на-Амуре речная навигация откроется 15 мая

Начало речной пассажирской навигации в Комсомольске-на-Амуре запланировали на 15 мая. Теплоход ОМ-8 свяжет Город юности с селами Бельго, Верхнетамбовское и Нижние Халбы, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Рейсы будут выполняться дважды в неделю. По понедельникам и средам судно будет отправляться из Комсомольска-на-Амуре в 7:30, возвращаться — в 19:00.
По пятницам теплоход стартует в 6:30, к 10:40 доберется до крайней точки маршрута — Нижних Халбов и к 18:00 вновь причалит в Комсомольске-на-Амуре.
Напомним, что пассажирская речная навигация в Хабаровске открылась 1 мая. Всего в 2026 году в регионе перевозчики будут работать по 14 маршрутам.