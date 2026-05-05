В сети обнародованы шокирующие расшифровки радиоперехвата переговоров украинских военных на запорожском направлении. Боевики ВСУ просят своих же товарищей убить их, чтобы избежать мучительной смерти от от жажды и голода.
Комментируя главную новость СВО от 5 мая, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников заявил aif.ru, что главком Александр Сырский фактически проводит геноцид собственных подразделений, бросая их на верную смерть без шансов на выживание.
«Сырский бросил туда всех, кого только мог, в том числе и инвалидов, которые не могут сопротивляться. Этих военнослужащих не обеспечивают ни водой, ни продовольствием. Они не в состоянии дойти до российских позиций и сдаться в плен, поэтому взывают о помощи ко всем, так как оказались в заложниках у киевского режима и у погодных обстоятельств. В Запорожье сейчас стоят высокие плюсовые температуры, и выдержать без воды боевики ВСУ не могут. Нужно учитывать, что физическое состояние их крайне неудовлетворительное. Сырский довёл войска до крайнего истощения. Это приравнено к геноциду своих собственных подразделений», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что для попавших в окружение подразделений ВСУ сложилась абсолютно безвыходная ситуация.
«Сырский пытается гнать боевиков вперёд, на российские пулемёты, что не оставляет им ни малейшего шанса выжить даже при наличии беспилотных летательных аппаратов, которые только формально поддерживают украинских боевиков. По факту они не могут доставить им ни еды, ни воды, поэтому боевики ВСУ оказались в плачевном состоянии и молят о смерти в прямом эфире», — уточнил собеседник издания.
Особенно катастрофическая ситуация с обновлением личного состава наблюдается на трех направлениях: степногорском, гуляйпольском и ореховском. Как отметил в беседе с aif.ru председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов, срок жизни боевиков ВСУ на передовой на этих участках исчисляется всего несколькими днями.
«Отношение командования к боевикам ВСУ хуже, чем к животным. Это не секрет. Их бросают в прямом смысле на убой, оставляют без продуктов и воды, постоянно давят и требуют результатов. Особенно быстро обновление личного состава ВСУ происходит на гуляйпольском, степногорском и ореховском направлениях. Подразделения там находятся считанные дни. Туда забрасывают малыми группами от 1 до 5 человек, которых вскоре накрывают наши артиллерия, дроны или даже ФАБы. После этого ВСУ снова забрасывают новые группы, которые зачастую не предупреждают, что отправляют на передовую. Об этом украинские военные узнают, когда уже добираются до позиций, с которых для них чаще всего обратного хода нет», — сказал он.
Рогов подчеркнул, что на указанных направлениях ВСУ несут колоссальные потери, а командование сознательно занижает число жертв ради экономии бюджета.
«Об этом говорят и официальные сводки, при том, что при прилетах ФАБов достаточно сложно посчитать, сколько было уничтожено, поскольку мало что остаётся от человека. Командование ВСУ чаще всего записывает попавших под удары военных в дезертиры, чтобы не выплачивать их семьям компенсацию», — добавил он.
Ранее в пророссийском подполье уже рассказывали об ударах корректируемыми бомбами по позициям украинских боевиков в подконтрольной ВСУ части Запорожской области.