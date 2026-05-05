В Хабаровске осуждены два пособника главы стройфирмы, обманувшей дольщиков

По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2021 года директор ООО «Лидер» при активном участии Руслана Браги и Антона Мельникова методично опустошал счета компании. Более 473 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства, ушли не на бетон и арматуру, а на личные нужды руководителя и его помощников. Деньги растворялись в нецелевых расходах, а многоквартирный дом так и не поднялся выше котлована.