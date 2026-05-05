В Хабаровске осуждены два пособника главы стройфирмы, обманувшей дольщиков

Центральный районный суд Хабаровска поставил точку в деле, которое тянулось с 2016 года и оставило без квартир десятки семей. Двое пособников директора строительной компании «Лидер» выслушали приговор и отправились в колонию общего режима прямо из зала суда. Осужденные помогали руководителю фирмы тратить деньги дольщиков на личные нужды, пока строящийся дом на улице Ленинградской медленно превращался в долгострой.
По версии следствия, с сентября 2016 года по август 2021 года директор ООО «Лидер» при активном участии Руслана Браги и Антона Мельникова методично опустошал счета компании. Более 473 миллионов рублей, собранных с участников долевого строительства, ушли не на бетон и арматуру, а на личные нужды руководителя и его помощников. Деньги растворялись в нецелевых расходах, а многоквартирный дом так и не поднялся выше котлована.
«Судом установлено, что осужденные, действуя вопреки целям и задачам возглавляемого обществом, путем нерационального и нецелевого использования денежных средств участников долевого строительства потратили свыше 473 млн рублей на личные нужды», — сообщила hab.aif.ru старший помощник прокурора Центрального района Елена Демидовская.
В результате строительство многоквартирного дома не окончено, обязательства по договорам долевого участия не выполнены, а предприятие благополучно ушло в банкротство. Дольщики остались и без квартир, и без денег — классическая схема, по которой в нулевые и десятые годы прогорели сотни обманутых семей по всей стране.
Суд назначил Руслану Браге два года и четыре месяца колонии общего режима, Антону Мельникову — два года. Обоим также запретили в течение года заниматься любой деятельностью, связанной с управленческими функциями в строительных компаниях. Ранее реальный срок получил и сам директор «Лидера», осужденный по части 2 статьи 201 УК РФ.