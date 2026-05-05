Синоптик Шувалов: июньское тепло в Москве продлится еще несколько дней

По-настоящему летняя погода, установившаяся в столичном регионе, продержится недолго. Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в разговоре с aif.ru сообщил, что тепло будет радовать жителей столицы до 7 мая.
«Тепло задержится до 7 мая включительно. 8-го ожидается перелом в погоде: снижение температуры и дожди. А так, до 7-го числа, то есть до четверга, мы наслаждаемся этой июньской, июльской погодой», — рассказал синоптик.
По словам Шувалова, май в целом укладывается в климатические рамки. «В целом погода в мае будет близкой к норме или чуть выше», — подчеркнул он.
При этом специалист предупредил москвичей о череде волн тепла и похолодания. Перепады температур будут заметными, но не выйдут за границы привычных для мая значений.
«Я бы сказал, что без колебаний температуры и погоды не обойдётся, но они будут в пределах своих обычных колебаний. То есть да, мы видим сейчас довольно сильный всплеск тепла, затем ему на смену придет понижение температуры и дожди, потом наверняка будет очередной всплеск ко второй декаде, к середине второй декады. И не исключено, что под конец месяца будет ещё. Вот эта синусоида будет наблюдаться на протяжении всего месяца», — заключил Шувалов.