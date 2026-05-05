Брошенная могила звезды: захоронение диктора Кириллова удивило запустением

Игорь Кириллов был дважды женат, и его наследниками стали дочь от первого брака, а также внуки, однако все свое имущество он завещал второй супруге Татьяне. От первого брака с Ириной у него остались двое детей: дочь Анна, которая много лет живет и работает пианисткой в Германии, практически не приезжая в Россию, и сын Всеволод, скончавшийся в 2011 году в возрасте 40 лет.