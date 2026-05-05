Брошенная могила звезды: захоронение диктора Кириллова удивило запустением

Могила диктора Игоря Кириллова на Новодевичьем кладбище в Москве вызвала недоумение посетителей. Прошло почти пять лет с момента смерти телеведущего, но на месте захоронения до сих пор не установлен памятник, а участок выглядит запущенным.
Рядом с могилой известного диктора расположены ухоженные могилы актрисы Элины Быстрицкой и ведущего КВН Александра Маслякова. Их памятники, напротив, украшены свежими цветами.
Могильный холм Игоря Кириллова, находящийся рядом, засыпали песком, вероятно, чтобы скрыть заросли, которые бросались в глаза в прошлые годы. Крест и мемориальная табличка, установленные на похоронах, выглядят обветшалыми и требуют обновления.
Игорь Кириллов был дважды женат, и его наследниками стали дочь от первого брака, а также внуки, однако все свое имущество он завещал второй супруге Татьяне. От первого брака с Ириной у него остались двое детей: дочь Анна, которая много лет живет и работает пианисткой в Германии, практически не приезжая в Россию, и сын Всеволод, скончавшийся в 2011 году в возрасте 40 лет.
Игорь Кириллов был легендарным диктором советского телевидения, ведущим программы «Время» и голосом главных новостей страны. Он также озвучивал военные парады и праздничные трансляции с Красной площади на протяжении почти 50 лет. Его голосом объявляли о запуске первого спутника и полёте Юрия Гагарина.
