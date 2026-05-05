Алматинцы рассказали, что им не нравится в барбершопах

Опрос запустил барбер из Алматы Фарух. 4 мая на своем аккаунте в Threads он поинтересовался мнением клиентов барбершопов. Сам он в профессии уже 10 лет.
Пользователи Threads охотно поделились своими ответами. Один из них первым делом упрекнул барберов в навязчивости.
«Меня не устраивают барберы, которые вынуждают с ними общаться. Я не хочу разговаривать, я пришел просто подстричься и все», — подчеркнул он.
Это было не единственное замечание в адрес самих барберов. Также в числе замечаний указали на название некоторых салонов. А один из пользователей обратил внимание на бесплатный виски, которым угощают в процессе стрижки.
«Потом приходится там оставлять машину», — признался он.
Тем временем клиенты из других регионов не были так строги к работе алматинских барбершопов.
«Не знаю, что у вас может напрягать. Сколько стригся в Алматы, всегда только вежливость, чистота и прекрасная работа. Спасибо, алматинцы», — с благодарностью отметил гость мегаполиса.
