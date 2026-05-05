Летающий морг срочно вылетел с Украины: главная новость СВО 5 мая

Российские войска нанесли массированные удары по объектам ВСУ в Сумской области, применив беспилотники «Герань» и управляемые планирующие авиабомбы. Военный эксперт Борис Джерелиевский в беседе с aif.ru раскрыл, какие цели были в приоритете и чем продиктована интенсивность атак.
«Сумская область — место достаточно интенсивных боевых действий. Здесь формируется санитарная зона по периметру российской границы для защиты наших областей. Помимо этого, действия в Сумской области решают задачу отвлечения вражеских сил от других направлений», — отметил Джерелиевский.
По его словам, работа авиации и беспилотных систем нацелена на уничтожение логистических хабов, складов с боеприпасами и ГСМ, а также транспортной сети, задействованной для переброски личного состава и техники ВСУ. Под удары попали центры управления и связи.
Особый акцент эксперт сделал на ликвидации «элитных» формирований противника. Под Сумами мог быть поражён пункт дислокации подразделения Art Division, действующего в составе отряда спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины, переброшенного в регион накануне.
«Боевики террористической структуры ГУР — одни из приоритетных целей. Они постоянно отслеживаются российскими разведывательными органами, и целеуказания по ним даются в первую очередь», — подчеркнул Джерелиевский.
Кроме того, удары наносились по системам ПВО, пусковым установкам РСЗО и, вероятно, ракетных комплексов.
«До недавнего времени Сумская область использовалась как место для запуска БПЛА вглубь российской территории. Сейчас это стало делать сложнее, поскольку наносятся мощные удары», — добавил он.
Важной целью в Шосткинском районе под Сумами эксперт назвал местное химическое производство.
«В Шостке находится серьёзное химическое производство, которое является важной целью для российской армии, поскольку на нём могут изготавливаться взрывчатые вещества и другие военные материалы», — пояснил Джерелиевский.
Также именно в этом районе располагались центры иностранных наёмников, откуда координировались диверсии на российской территории.
Характерной деталью эффективности ночных ударов эксперт считает возросшую активность санитарной авиации.
«С высокой периодичностью после ударов по Харьковской и Сумской областям в Жешув прибывают санитарные самолеты для вывоза, по всей видимости, высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов», — подытожил Джерелиевский.