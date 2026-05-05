В Красноярске начали благоустройство сквера «Сказочный» на Матросова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало обновление сквера «Сказочный» в микрорайоне ХМЗ на улице Александра Матросова.
В сквере появятся детские площадки для разных возрастов в сказочном стиле, зоны отдыха с качелями и лавочками, а также современное освещение. Для детей оборудуют интерактивную научную площадку, для взрослых — спортивную зону с тренажерами. На центральной аллее установят указатели и карту парка, в том числе для слабовидящих.
Сейчас подрядчики приступили к активной фазе работ: демонтируют старую брусчатку и убирают аварийные деревья. Фигуры сказочных персонажей — Ивана-Царевича и Серого Волка — отправят на реставрацию и вернут после завершения благоустройства.
Кроме того, после окончания работ в сквере планируется дополнительное озеленение.
Добавим, работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за благоустройство этой территории проголосовали более 20 тысяч жителей, сообщает городская администрация.