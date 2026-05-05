Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске начали благоустройство сквера «Сказочный» на Матросова

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало обновление сквера «Сказочный» в микрорайоне ХМЗ на улице Александра Матросова.

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Стартовало обновление сквера «Сказочный» в микрорайоне ХМЗ на улице Александра Матросова.

В сквере появятся детские площадки для разных возрастов в сказочном стиле, зоны отдыха с качелями и лавочками, а также современное освещение. Для детей оборудуют интерактивную научную площадку, для взрослых — спортивную зону с тренажерами. На центральной аллее установят указатели и карту парка, в том числе для слабовидящих.

Сейчас подрядчики приступили к активной фазе работ: демонтируют старую брусчатку и убирают аварийные деревья. Фигуры сказочных персонажей — Ивана-Царевича и Серого Волка — отправят на реставрацию и вернут после завершения благоустройства.

Кроме того, после окончания работ в сквере планируется дополнительное озеленение.

Добавим, работы ведутся по программе «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». В прошлом году за благоустройство этой территории проголосовали более 20 тысяч жителей, сообщает городская администрация.