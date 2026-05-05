В Красноярске начали благоустройство сквера «Сказочный» на Матросова

В сквере появятся детские площадки для разных возрастов в сказочном стиле, зоны отдыха с качелями и лавочками, а также современное освещение. Для детей оборудуют интерактивную научную площадку, для взрослых — спортивную зону с тренажерами. На центральной аллее установят указатели и карту парка, в том числе для слабовидящих.