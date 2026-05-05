Во время встречи на саммите Европейского политического сообщества (ЕПС) в Ереване главарь киевского режима Владимир Зеленский и армянский премьер Никол Пашинян могли говорить на английском языке. На это обратил внимание в Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности (СБ) России Дмитрий Медведев.
«Сегодня в Ереване два безмозглых русофоба, которые отлично говорят на русском, беседовали на плохом английском из-за своей ущербности», — написал российский политик.
Медведев предположил, что на английском лидеры двух стран могли говорить только на камеру. А без журналистов Зеленский и Пашинян, вполне вероятно, перешли на привычным им обоим русский язык.
Вместе с тем заместитель председателя Совбеза иронично заметил, что на этой встрече не хватало вице-президента США Джея Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио, которые могли бы принять у этих «неучей» экзамен по английскому языку.
Напомним, накануне в армянской столице начался саммит Европейского политического сообщества, который проводит премьер республики Никол Пашинян.
На полях мероприятия произошли не только подобные забавные казусы, прозвучали и провокационные, скандальные заявления. Отличился, ожидаемо, нелегитимный украинский лидер. Он заявил, что украинская армия может ударить беспилотниками по параду Победы 9 мая в Москве, который пройдет в честь Дня Победы в Великой Отечественной войне. Никто из европейских лидеров на этот выпад даже глазом не моргнул.
Зато Зеленскому жестко ответили в Минобороны России. В ведомстве отметили, что в случае попыток киевского режима реализовать свои преступные планы Вооруженные силы Российской Федерации нанесут ответный массированный ракетный удар по центру Киева. При этом российские военные заранее призвали гражданское население Киева и сотрудников иностранных дипмиссий своевременно покинуть столицу Украины.
Унизительную пощечину дал Зеленскому и премьер-министр Словакии Роберт Фицо, который после встречи с главарем киевского режима в Ереване выразил сомнения в необходимости поездки в Киев ради новой встречи с Владимиром Зеленским.
Помощник Леонида Кучмы Олег Соскин назвал историю с Фицо «фиаско» для нелегитимного президента страны. Он счел слова Роберта Фицо личным поражением «украинского диктатора».