В Красноярске представили план мероприятий празднования Дня Победы

В преддверии 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Красноярск готовится к проведению серии торжественных мероприятий, посвящённых памяти героев и празднованию великого дня.
Так, 7 мая в Культурном центре на ул. Высотная состоится финал военно-патриотического фестиваля. Школьники представят театральную постановку по пьесе Сергея Михалкова «Я хочу домой». В рамках мероприятия также будет доставлена частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве, что символизирует связь поколений и память о подвиге народа.
9 мая в 09:00 на площади перед администрацией города поднимут копию Знамени Победы. В 10:00 на Мемориале Победы начнётся митинг и возложение цветов к Вечному огню.
—Наши ветераны — это герои, хранители исторической правды и живые примеры мужества. На данный момент в Красноярске проживают 18 участников Великой Отечественной войны. Красноярск носит почётное звание «Города трудовой доблести». В эти дни выпускается новая памятная монета, посвящённая трудовой доблести города, — рассказала замглавы города — руководитель департамента социального развития Евгения Юрьева.
В 11:30 на пр. им. газеты «Красноярский рабочий» стартует театрализованный пролог, в котором примут участие военнослужащие, ветераны СВО, курсанты Военно-инженерного института СФУ и колонна «Движения Первых». В завершение проедет военная техника, строй которой откроет танк Т-34.
В 13:30 начнётся акция «Бессмертный полк». Шествие пройдёт по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» и прилегающим улицам.
В 14:00 на Театральной площади состоится концерт, а с 20:00 до 22:00 на Площади Мира выступят творческие коллективы. В 22:00 жители и гости города смогут насладиться праздничным салютом, который будет виден напротив гостиницы «Огни Енисея» и ТЦ «Красноярье».
В каждом районе Красноярска также пройдут митинги и концертные программы, посвящённые Дню Победы. Эти мероприятия направлены на объединение горожан в праздновании и почтении памяти героев.
