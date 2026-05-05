ГИБДД зафиксировала 363 нарушения в Хабаровском крае за сутки

4 мая 2026 года в Хабаровском крае произошло два дорожно транспортных происшествия с участием двух пострадавших: наезд на пешехода и опрокидывание автомобиля, сообщает Госавтоинспекция по Хабаровскому краю. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
Сотрудники Госавтоинспекции зафиксировали за сутки 363 нарушения ПДД. В их числе 14 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них шесть нарушений выявлены в Хабаровске. Правонарушения квалифицируются по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, ст. 12.26 КоАП РФ и ст. 264.1 УК РФ.
Также инспекторы выявили 17 фактов непредоставления преимущества пешеходам на переходах (ст. 12.18 КоАП РФ), 11 из которых зафиксированы в Хабаровске, и 9 случаев нарушения правил перехода проезжей части пешеходами (ст. 12.29 КоАП РФ), в том числе семь — в краевой столице.
