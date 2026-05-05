Молодым родителям могут начать частично компенсировать аренду жилья: что известно

В России предложили ввести частичную компенсацию аренды жилья для молодых родителей при рождении ребенка. С инициативой выступил депутат Госдумы Сергей Миронов.
«Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы», — сказал политик в интервью ТАСС.
Миронов добавил, что мера должна распространяться на все молодые семьи, включая студенческие. Парламентарий также предложил запустить государственную программу по строительству семейных студенческих общежитий.
Ранее KP.RU сообщал, что в ОП предложили повысить до 40 лет предельный возраст участников госпрограммы «Молодая семья». Данная мера позволила бы расширить круг получателей государственной поддержки и дала бы большему числу семей возможность улучшить свои жилищные условия.