В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

В связи со сложной пожарной обстановкой в Тыве введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.
Режим ЧС включает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд на их территорию на любых видах транспортных средств. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.
С начала пожароопасного сезона на территории Тувы зарегистрировано 35 лесных пожаров. Подавляющее большинство из них — 29 случаев — стало результатом человеческой неосторожности. Эти возгорания привели к уничтожению гектаров тайги и создали колоссальную нагрузку на силы пожаротушения.
Власти республики обращаются к жителям с настоятельной просьбой отнестись к ситуации максимально ответственно. Необходимо строго соблюдать запрет на посещение лесов и воздерживаться от разведения костров. В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы по телефону «112».
