Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Туве ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

Посещать леса теперь в республике нельзя.

В связи со сложной пожарной обстановкой в Тыве введен режим чрезвычайной ситуации в лесах регионального характера. Об этом сообщил глава республики Владислав Ховалыг.

Режим ЧС включает полный запрет на посещение лесных массивов и въезд на их территорию на любых видах транспортных средств. Наиболее напряженная ситуация сложилась в Чаданском, Туранском и Шагонарском лесничествах, где зафиксированы крупнейшие очаги возгорания.

С начала пожароопасного сезона на территории Тувы зарегистрировано 35 лесных пожаров. Подавляющее большинство из них — 29 случаев — стало результатом человеческой неосторожности. Эти возгорания привели к уничтожению гектаров тайги и создали колоссальную нагрузку на силы пожаротушения.

Власти республики обращаются к жителям с настоятельной просьбой отнестись к ситуации максимально ответственно. Необходимо строго соблюдать запрет на посещение лесов и воздерживаться от разведения костров. В случае обнаружения возгорания следует незамедлительно сообщать об этом в экстренные службы по телефону «112».

Напомним, эксперт объяснил почему на майские праздники 2026 в Сибири вспыхнули массовые пожары.