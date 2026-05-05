Удар за ударом: сокрушительный ответ за атаки РФ сотряс всю Украину

В ночь на 4 мая 2026 года российские регионы пережили одну из серьезных атак украинских дронов. За 8 часов дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 117 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над 14 регионами страны: от Астрахани на юге до Смоленска на западе и Ульяновска на востоке.
Армия РФ в то же время нанесла мощный ответный удар по позициям ВСУ, местам хранения и подготовки дронов к запуску и ряду других целей.
Воронеж, Астрахань, Смоленск: последствия атак.
Наиболее ощутимый урон был зафиксирован в Воронежской области. Силы ПВО сбили 12 дронов над четырьмя районами и одним городским округом. В результате падения обломков повреждения получили 13 частных домов, кровля торгового центра и автомобиль. В одном из домовладений загорелась надворная постройка, в другом — была задета газовая труба. Губернатор Александр Гусев подчеркнул, что среди мирных жителей никто не пострадал, коммунальные службы оперативно устранили повреждения.
Астраханская область также подверглась атаке дронов. Хотя губернатор Игорь Бабушкин не сообщал о серьёзных последствиях, сам факт удара по столь удаленному от линии боевого соприкосновения региону вызвал множество вопросов у экспертов.
В Смоленской области также ночью сбили три дрона, днем — еще 8. Как рассказали aif.ru очевидцы, как минимум два взрыва подряд было слышно над городом ближе к полуночи 4 мая. Губернатор Василий Анохин уточнил, что обошлось без пострадавших.
Запуски велись из нескольких областей.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев в беседе с aif.ru подробно описал вероятные маршруты атак.
По его мнению, дроны на Воронеж запускались из Харьковской, Сумской или Черниговской областей.
«Это ближайшие к Воронежу регионы, расстояние небольшое. Если из Харьковской летели, то через Белгород, если из Чернигова или Сум — то через Курск могли атаковать Воронеж», — уточнил он.
Касаясь Астраханской области, эксперт выдвинул несколько версий: «Дроны запускали или из Харьковской области, или из Одессы. Но нельзя отметать версию о том, что дроны могут взлетать с территории Казахстана, противник может тайно собирать там дроны, увозить в какую-то безлюдную местность и оттуда запускать».
Говоря об атаке на Смоленскую область, Кондратьев предположил, что дроны могли долететь из Черниговской области или с территории Латвии.
Ответный удар возмездия: порты Одессы и логистические хабы.
Минобороны РФ сообщило, что в ответ на ночные атаки Вооруженные силы России нанесли массированные удары по объектам транспортной инфраструктуры Украины.
Под удар попали также склады с боеприпасами, места хранения и подготовки к запуску беспилотников, а также пункты временной дислокации иностранных наемников. Кроме того, целью стала портовая инфраструктура Одессы и Черноморска.
Взрывы также звучали в Сумской, Днепропетровской, Полтавской и Черниговской областях — именно тех, откуда, по мнению экспертов, осуществлялись запуски дронов по России.
Ответные удары по портовой инфраструктуре и складам в Сумской, Черниговской и Полтавской областях стали закономерным актом возмездия. Принцип неотвратимости наказания за атаки на мирные города России был реализован в полной мере — каждый дрон, запущенный по российским территориям, неизбежно влечет за собой удар по местам его хранения, подготовки и запуска.