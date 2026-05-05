Мобильные операторы предупредили об ограничении интернета в Москве с 5 по 9 мая

«Большая четверка» мобильных операторов (МТС, «МегаФон», «Билайн», Т2) предупредила, что в Москве и Московской области с 5 по 9 мая будет ограничена работа мобильного интернета и SMS.

«Билайн» в SMS-рассылке сообщил, что введение ограничений возможно «в целях обеспечения мер безопасности». Для доступа к интернету там рекомендовали использовать Wi-Fi, а для голосовых звонков — функцию VoLTE в настройках смартфона.

МТС предупредил клиентов, что во время ограничения мобильного интернета «могут возникать сложности с безналичной оплатой, использованием банкоматов и гео-сервисов». Оператор T2 в рассылке отметил, что ограничение мобильного интернета «не зависит от T2» и работоспособности сетей компании. «МегаФон» указал, что ограничения вводятся «в связи с подготовкой и проведением массовых мероприятий».

О возможных сбоях в работе мобильного интернета в период с 5 по 9 мая также предупредили жителей Санкт-Петербурга.