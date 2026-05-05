Погорельцы села Кучерово в Красноярском крае начнут получать выплаты с 5 мая

В Красноярском крае жители села Кучерово, потерявшие жилье в результате пожара, начнут получать социальные выплаты уже с 5 мая. Такое решение принято по итогам оперативного штаба под руководством губернатора региона. Глава Иланско-Нижнеингашского округа Петр Малышкин доложил, что все пострадавшие размещены у родственников, а на месте ведутся работы по ликвидации последствий. По его словам, пожар уже потушен, а для наведения порядка задействованы специалисты и техника. Красноярское отделение «Красного креста» организовало доставку и выдачу гуманитарной помощи. На десятидневный срок сформированы наборы продуктов и средств гигиены, а также передана одежда. На данный момент 42 человека подали заявления о предоставлении материальной помощи, — сообщил глава Иланско-Нижнеингашского округа. Министр социальной политики края Ирина Пастухова уточнила, что выплаты жители села начнут получать уже сегодня, 5 мая. Как отметил Михаил Котюков, на территории края сохраняются сезонные риски. По данным гидрометцентра, в центральных и южных районах ожидается подъем уровня воды в реках, а также высокий риск новых пожаров. Главам муниципалитетов поручено усилить профилактическую работу и держать ситуацию под контролем. Напомним, что пожар в Кучерово произошел 3 мая. Огонь уничтожил девять жилых домов и хозяйственные постройки, при этом пострадавших нет. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о халатности.