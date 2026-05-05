Срок получения пособий по безработице планируют сократить в Казахстане

Изменение правил выплаты пособий по безработице в Казахстане
По данным телеканала, в Казахстане планируют изменить правила выплаты пособий по безработице. Сейчас их получают более 185 тысяч казахстанцев, и для большинства срок выплат составляет шесть месяцев. Однако в будущем безработные могут лишиться длительных пособий, и подход к этим выплатам будет пересмотрен.
Основные изменения:
Срок выплат: Планируется сократить максимальный срок получения пособия с шести до четырёх месяцев.
Новые получатели: Изменения коснутся только тех, кому выплаты назначат после вступления новых правил в силу.
Точные сроки: В министерстве не назвали точных сроков вступления новых правил.
Главный эксперт управления департамента Минтруда и соцзащиты населения Рауан Балуанбеков сообщил, что рассматривается вопрос пересмотра максимального периода получения социальной выплаты по случаю потери работы. Предлагается установить его на уровне четырёх месяцев.
Текущая ситуация: По состоянию на 1 апреля 2026 года, более 185 тысяч человек являются получателями социальных выплат по безработице. Из них:
14 160 человек получают выплаты на срок 5 месяцев.
115 107 человек получают выплаты на срок 6 месяцев.
Ранее мы писали, что граждане Казахстана, оставшиеся без работы, могут рассчитывать на социальную выплату из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), независимо от причины увольнения. Выплата назначается на срок до 6 месяцев и составляет до 45% от потерянного дохода. Размер выплаты зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и зарплаты за последние 24 месяца.
В январе 2026 года, по данным ГФСС, назначенные выплаты в среднем составляли 83 229 тенге, а непосредственно выплачивали в среднем по 103 115 тенге.