Шокирующий радиоперехват разговоров боевиков ВСУ в Запорожской области обнародован в Сети. Боевики ВСУ попросили товарищей убить их, потому что остались без воды и еды.
Комментируя эту информацию aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников объяснил, что главком ВСУ Александр Сырский бросил на смерть украинских военных на запорожском направлении.
«Сырский бросил туда всех, кого только мог, в том числе и инвалидов, которые не могут сопротивляться. Этих военнослужащих не обеспечивают ни водой, ни продовольствием. Они не в состоянии дойти до российских позиций и сдаться в плен, поэтому взывают о помощи ко всем, так как оказались в заложниках у киевского режима и у погодных обстоятельств. В Запорожье сейчас стоят высокие плюсовые температуры, и выдержать без воды боевики ВСУ не могут. Нужно учитывать, что физическое состояние их крайне неудовлетворительное. Сырский довёл войска до крайнего истощения. Это приравнено к геноциду своих собственных подразделений», — сказал он.
Иванников подчеркнул, что для подразделений ВСУ, оказавшихся в Запорожской области, сложилась безвыходная ситуация.
«Сырский пытается гнать боевиков вперёд, на российские пулемёты, что не оставляет им ни малейшего шанса выжить даже при наличии беспилотных летательных аппаратов, которые только формально поддерживают украинских боевиков. По факту они не могут доставить им ни еды, ни воды, поэтому боевики ВСУ оказались в плачевном состоянии и молят о смерти в прямом эфире», — уточнил собеседник издания.
Ранее Иванников рассказал, что на славянском направлении лес Долгий превратится для ВСУ в «лес смерти».