Проблему школьных столовых решили — два варианта от Госдумы

Глава комитета Госдумы ФС РФ по охране здоровья Сергей Леонов заявил, что проблему обеспечения школьников горячим питанием можно решать через аутсорсинг или модернизацию столовых.
По его словам, один из вариантов — привоз готовых горячих комплектов питания, которые распределяются в буфетах. Второй путь — переоборудование школьных столовых.
При этом депутат отметил, что модернизация возможна не во всех школах. Многие здания построены давно, что усложняет проведение работ.
Он также указал, что в ходе предыдущих программ ремонта и оснащения возникали сложности, в том числе в сельских школах, где не хватает пространства и необходимых условий.
По его оценке, решение вопроса зависит от руководства школ, а также от региональных и муниципальных властей.
Читайте также: Родителям нужно готовить до 200 тысяч рублей на две недели в детском лагере.