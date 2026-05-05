Свыше 10 рейсов на вылет задерживаются или отменены в аэропорту Пулково

Ранее, в 02:18 по московскому времени, Росавиация сообщила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в Пулково. Ограничения действовали чуть более двух часов и были сняты в 04:16. В пресс-службе аэропорта предупреждали, что возможны изменения в расписании. Пассажирам рекомендуют уточнять информацию о своих рейсах.