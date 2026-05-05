В Красноярске ребенка с сильным кровотечением довезли до больницы на полицейской машине (видео)

Сотрудники красноярского полка ДПС оперативно доставили в больницу мать с травмированным ребенком. Ситуация была чрезвычайной и требовала немедленного вмешательства.
Случай произошел в апреле, сегодня в пресс-службе полиции рассказали подробности. На улице Ленина к экипажу обратилась женщина с просьбой о помощи — ее ребенок во время прогулки упал и ударился головой, в результате чего началось сильное кровотечение.
«Мать пыталась самостоятельно остановить кровь, зажимая рану рукой, но кровотечение было настолько интенсивным, что каждая секунда могла стоить жизни. К счастью, инспекторы Александр Новоселов и Илья Чалышев находились неподалеку и оперативно среагировали на ситуацию. Они незамедлительно доставили женщину с ребенком в ближайшее медицинское учреждение», — рассказали в МУ МВД «Красноярское».
В больнице выяснилось, что у пострадавшего повреждена артерия, что и стало причиной обильного кровотечения. Благодаря своевременным действиям сотрудников ДПС и быстрой транспортировке врачи смогли оказать ребенку необходимую помощь и предотвратить более серьезные последствия.
