Амурский краеведческий музей приглашает на акцию «Ночь в музее»

15 мая Амурск присоединится к всероссийской акции «Ночь в музее» (6+). Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», Амурский городской краеведческий музей распахнет свои двери для всех, кто хочется заглянуть в удивительный мир истории и моды.
Мероприятие откроет мюзикл «Муха-Цокотуха» в постановке воспитанников подготовительной группы детского сада № 14. Авторы обещают совершенно новое прочтение русской народной сказки с яркими костюмами и игрой на музыкальных инструментах.
Посетители увидят ожившие наряды разных губерний Центральной России, которые представит амурский дизайнер Татьяна Бабенко.
— Мероприятие выйдет за рамки традиционного дефиле: гости услышат рассказ‑историю о носителях этих костюмов, их сословной принадлежности, а также узнают об исторических и культурных особенностях русских губерний, — рассказала методист по музейно-образовательной деятельности Елена Розицкая.
Участникам акции предложат увлекательный квест-маршрут «Наряды, которые оживают», который станет приключением для всей семьи. Гости смогут разгадать тайны экспонатов и найти ключ к загадке прошлого.
Также в этот вечер посетителей музея ждут фотозоны и различные выставки, в том числе выставку кукол народов России.
— «Ночь в музее» — это тот день, когда мы отходим от традиционного постулата, что в музее нельзя ничего трогать руками. Напротив, мы стараемся собрать в наших стенах все самое интересное и показать нашим гостям, что в музее не бывает скучно, — добавила Елена Розицкая.