Действия российских сил в Сумской области носят стратегический характер. Борис Джерелиевский указал, что активная фаза боевых действий в регионе преследует две ключевые цели. Во-первых, это создание санитарной зоны по периметру российской границы для гарантированной защиты Белгородской, Курской и Брянской областей. Во-вторых, это тактика отвлечения: интенсивные бои здесь заставляют украинское командование стягивать резервы с других, не менее горячих направлений.