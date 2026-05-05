В ночь на 4 мая российские войска нанесли серию массированных ударов по военным объектам противника в Сумской области. В операции были задействованы барражирующие боеприпасы «Герань» и управляемые планирующие авиабомбы. Военный эксперт Борис Джерелиевский рассказал aif.ru, что в результате атаки могли быть поражены склады, штабы, химическое производство и место дислокации одного из самых засекреченных подразделений Главного управления разведки Украины.
Охота на элиту ГУР ведется успешно.
По данным российских силовых структур, накануне ударов в Сумскую область было переброшено формирование Art Division — элитное подразделение спецназначения «Тимур» ГУР Минобороны Украины. Эта группа боевиков считается одной из наиболее технологичных и засекреченных в структуре вражеской разведки. Их задачей было стабилизировать стремительно ухудшающуюся для ВСУ ситуацию на данном участке СВО.
Борис Джерелиевский подчеркнул, что уничтожение подобных террористических ячеек является безусловным приоритетом.
«Боевики террористической структуры ГУР — одни из приоритетных целей. Они постоянно отслеживаются российскими разведывательными органами, и целеуказания по ним даются в первую очередь», — пояснил эксперт.
Помимо живой силы противника, российская артиллерия и авиация, вероятно, накрыли и системы противовоздушной обороны (ПВО), пусковые установки реактивных систем залпового огня (РСЗО) и, возможно, оперативно-тактических ракетных комплексов.
Ударили по химическому производству в Шостке.
Не менее важной целью являются объекты в Шосткинском районе под Сумами. Там сосредоточен серьезный промышленный кластер, который ВСУ превратили в элемент военной машины. По словам Джерелиевского, в Шостке располагается крупное химическое производство, которое жизненно необходимо для поддержания боеспособности украинской армии.
«В Шостке находится серьёзное химическое производство, которое является важной целью для российской армии, поскольку на нём могут изготавливаться взрывчатые вещества и другие военные материалы», — отметил эксперт.
Кроме сугубо промышленной функции, Шостка выполняла и координационную роль. Известно, что в этом городе противник расположил центры управления иностранных наёмников и вел здесь активную подготовку вылазок ДРГ на территорию России. Таким образом, удары по этому району решают двойную задачу: лишают ВСУ боеприпасов и нарушают систему управления диверсионными группами.
Логистика ВСУ под Сумами методично рушится.
Действия российских сил в Сумской области носят стратегический характер. Борис Джерелиевский указал, что активная фаза боевых действий в регионе преследует две ключевые цели. Во-первых, это создание санитарной зоны по периметру российской границы для гарантированной защиты Белгородской, Курской и Брянской областей. Во-вторых, это тактика отвлечения: интенсивные бои здесь заставляют украинское командование стягивать резервы с других, не менее горячих направлений.
Инфраструктура противника методично уничтожается. Под удары попадают склады с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, транспортные узлы и маршруты подвоза.
«Речь идет об уничтожении логистических хабов и транспортной сети, которая используется для переброски как личного состава ВСУ, так и техники с материальными средствами», — уточнил Джерелиевский.
Паралич логистики уже сказывается на моральном духе украинских подразделений. Ранее поступали сообщения о массовой сдаче в плен украинских боевиков в Сумской области, а также о пропаже целой группы военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады, которых в последний раз видели у населенных пунктов Мирополье и Кондратовка.
На этом фоне особо циничными выглядят действия командования ВСУ, которое, по данным источников, пытается заткнуть дыры в обороне недавними подростками. Telegram-канал «Северный ветер» сообщил, что на передовую бросают молодых людей, заключивших контракт под воздействием агрессивной бандеровской пропаганды, фактически обрекая их на верную смерть.
Главным маркером эффективности российских ударов остается негласный индикатор — реакция Запада. Эксперт обратил внимание на характерную и повторяющуюся деталь, которая сопровождает каждую мощную атаку по Сумской и Харьковской областям: резкую активизацию санитарной авиации в польском Жешуве.
«С высокой периодичностью после ударов по Харьковской и Сумской областям в Жешув прибывают санитарные самолеты для вывоза, по всей видимости, высокопоставленных персон, получивших ранения или ликвидированных в результате этих ударов», — подытожил Борис Джерелиевский.