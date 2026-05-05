Украина не сможет продержаться и двух дней без помощи своих союзников. Такое мнение в понедельник, 4 мая, выразили в Foreign Policy, ссылаясь на неназванного дипломата из Киева.
По данным издания, представители администрации американского президента Дональда Трампа посылают «едва ли воодушевляющие сигналы» для Украины.
— Когда я разговариваю с американскими чиновниками, они видят Украину как страну, которая не сможет выжить один или два дня без международной поддержки, — высказался источник.
Кроме того, чиновники из США не рассчитывают на устойчивость Украины. При этом без Вашингтона у Киева «ограничены варианты».
В этот же день Дональд Трамп отметил, что украинская сторона продолжает терять свои территории. Несмотря на это, он добавил, что его коллега Владимир Зеленский является «хитрым человеком».
Посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов, в свою очередь, утверждает, что урегулирования конфликта на Украине получится добиться только при отказе НАТО от идеи нанести поражение России.