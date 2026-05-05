Доктор Чернышова рассказала о симптомах смертельного хантавируса

«Начало болезни напоминает обычную простуду или даже грипп, потому что резко поднимается температура, отмечается выраженный озноб, покраснение белков глаз, так называемые кроличьи глаза. Развиваются боли в мышцах, общая слабость, выраженная головная боль. Самочувствие ухудшается резко. Потом на фоне высокой температуры развивается покраснение верхней части туловища, шеи и головы, так называемый симптом капюшона, как будто человек в красном капюшоне. Достаточно часто на теле появляются кровоизлияния — петехии, напоминающие след от удара хлыста или кнута. И главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Но главное, что моча практически прекращает выделяться. То есть почки выходят из строя», — объяснила Чернышова.