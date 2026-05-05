Доктор Чернышова рассказала о симптомах смертельного хантавируса

На океанском круизном лайнере зафиксировали вспышку, предположительно, хантавируса, который убил трех пассажиров. Еще один пострадавшие находится в тяжелом состоянии в больнице. Врач-терапевт Надежда Чернышова объяснила aif.ru, что хантавирус, в том числе, является возбудителем геморрагической лихорадки с почечным синдромом и угрожает россиянам.
Эксперт рассказала о симптомах этого заболевания, рост числа которого традиционно приходится на весну — начало лета.
«Начало болезни напоминает обычную простуду или даже грипп, потому что резко поднимается температура, отмечается выраженный озноб, покраснение белков глаз, так называемые кроличьи глаза. Развиваются боли в мышцах, общая слабость, выраженная головная боль. Самочувствие ухудшается резко. Потом на фоне высокой температуры развивается покраснение верхней части туловища, шеи и головы, так называемый симптом капюшона, как будто человек в красном капюшоне. Достаточно часто на теле появляются кровоизлияния — петехии, напоминающие след от удара хлыста или кнута. И главный признак, который развивается буквально быстро, в первые несколько суток, это резкое уменьшение количества мочи. Может быть сопутствующая тянущая боль в пояснице, которая характерна при поражении почек. Но главное, что моча практически прекращает выделяться. То есть почки выходят из строя», — объяснила Чернышова.
Врач подчеркнула важность своевременного обращению за помощью при геморрагической лихорадке.
«Прививки от геморрагической лихорадки нет пока. Способ лечения — это госпитализация в стационар. Заболевший не заразен для других людей, поэтому его кладут не в инфекционную больницу, а, как правило, в терапию, где он получает лечение. В редких случаях последствием перенесенного заболевания могут стать проблемы с почками, но чаще всего после лечения все возвращается к норме», — резюмировала Чернышова.