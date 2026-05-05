«Кайрат» и «Кайсар» сыграют в Кызылорде 6 мая

Игра пройдет на «Кайсар Арене» и начнется в 19:00. «Желто-черные» посетовали в соцсетях клуба на отсутствие времени для отдыха.
В свою очередь хозяева встречи похвастались продажей всех билетов на предстоящий матч и заранее поблагодарили своих фанатов, которые будут поддерживать их вечером 6 мая.
Фанаты клуба откликнулись на обращение. Одна из частых посетительниц матчей «Кайсара» выдвинула претензии к нерадивым зрителям и вместе с тем — требования к организаторам.
«Уважаемые организаторы предстоящего матча “Кайсар” — “Кайрат”. Очень прошу обратить внимание на порядок на стадионе. Хочется видеть на трибунах футбольную атмосферу, а не ярмарку. На прошлом матче был просто бардак: бесконечный шум, ругань и люди, которые вообще не понимают, зачем пришли на футбол. Стадион — это не подиум для дефиле в мини-юбках и не место для бесплатных прогулок. Организаторы, где контроль? Сделайте нормальный вход и обеспечьте порядок на местах! Мы приходим смотреть футбол и наслаждаться атмосферой», — отметила фанатка «Кайсара».
Пока одни кызылординцы ратуют за порядок во время игры, другие задаются вопросом, привезет ли «Кайрат» игроков основного состава.
Вечером 3 мая завершились все матчи восьмого тура казахстанской Премьер-лиги по футболу.