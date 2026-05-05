В Купянске Харьковской области ликвидировали группу бригады Нацгвардии Украины «Хартия» в составе из десяти человек. Шесть из них были опознаны, ими оказались три бразильца и три колумбийца.
Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в разговоре с aif.ru раскрыл численность группировки наемников на этом направлении.
«Наемников много везде, особенно на купянском направлении. Киевский режим бросает всё больше и больше оставшихся резервов, и резервы эти в основном состоят из наёмников», — отметил Липовой.
Генерал отметил, что при радиоперехватах на купянском направлении отчётливо слышны иностранные языки.
«Больше всего слышится речь латиноамериканская, европейская — польская, итальянская, английская. Присутствие наёмников — это уже неизменный атрибут, в эфире постоянно слышится их речь», — пояснил он.
По словам Липового, под огнём российской армии иностранцы ведут себя отнюдь не героически.
«Зачастую они, попав под наши удары, начинают вопить на всех языках о том, чтобы их оттуда выводили, о том, что их подставили и им срочно нужно уходить», — подчеркнул генерал-майор.
Он добавил, что наёмники «особо героизмом не отличаются», но при этом крайне жестоки, когда чувствуют безнаказанность.
«По отношению к местному населению и к тем, кто попадает к ним в плен, они, конечно, показывают, насколько преступно настроены», — заключил Липовой.