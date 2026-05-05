Россиянина выдворяют из Финляндии после контактов с «пограничниками»

Власти Финляндии приняли решение о депортации гражданина России, который, по данным Yle, передавал сведения лицам, представлявшимся сотрудниками пограничной службы.
Как уточняется, мужчина покинул Россию, опасаясь мобилизации, и позже вступил в контакт с неизвестными, которые назвались пограничниками и назначили ему встречу в одном из кафе на юге страны.
После этого он начал предоставлять информацию о миграционных маршрутах и лицах, планировавших переезд из России в Финляндию, считая собеседников официальными представителями властей.
Позднее Finnish Immigration Service отказала ему в предоставлении убежища. После этого мужчина пришел к выводу, что контакт с «пограничниками» был организован обманным путем.
В материалах Yle отмечается, что передаваемые им сведения касались в том числе Telegram-каналов и предполагаемой активности групп вблизи финской границы.
В итоге власти Финляндии сочли, что оснований для защиты заявителя нет, и приняли решение о его выдворении из страны.
Подобные случаи находятся под отдельным контролем миграционных и правоохранительных органов Финляндии, особенно в контексте вопросов безопасности на восточной границе страны.
