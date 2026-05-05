Хабаровский школьник стал дроппером ради компьютерного клуба

Схема оказалась примитивной до безобразия. В компьютерном клубе к школьнику подошел незнакомец и предложил простой способ подзаработать. На его банковские карты будут поступать деньги, которые нужно переводить дальше по указанным реквизитам, а небольшой процент можно оставлять себе. Парень согласился, и с ноября по декабрь 2025 года через его счета прошло около 203 тысяч рублей. Себе он положил в карман примерно шесть тысяч — и тут же отнес их обратно в клуб.