Хабаровский школьник стал дроппером ради компьютерного клуба

16-летний хабаровчанин, закончивший всего девять классов, за два месяца успел пропустить через свои карты больше двухсот тысяч краденых денег и заработать на этом шесть тысяч рублей. Весь доход он спустил в тот самый компьютерный клуб, где с ним и познакомился вербовщик. Теперь подросток фигурирует в уголовном деле и рискует получить реальный срок, сообщает УМВД по Хабаровскому краю.
Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Хабаровску вышли на парня в ходе оперативной работы. Информация подтвердилась: подросток действительно участвовал в схеме по обналичиванию похищенных средств, которые дистанционные мошенники выманивали у потерпевших.
Схема оказалась примитивной до безобразия. В компьютерном клубе к школьнику подошел незнакомец и предложил простой способ подзаработать. На его банковские карты будут поступать деньги, которые нужно переводить дальше по указанным реквизитам, а небольшой процент можно оставлять себе. Парень согласился, и с ноября по декабрь 2025 года через его счета прошло около 203 тысяч рублей. Себе он положил в карман примерно шесть тысяч — и тут же отнес их обратно в клуб.
Сейчас подросток нигде не учится и не работает, живет с матерью. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей». Санкция статьи предусматривает до трех лет лишения свободы. В ходе обыска полицейские изъяли ту самую банковскую карту, через которую шли украденные деньги. В отношении фигуранта избрана мера процессуального принуждения в виде обязательства о явке.