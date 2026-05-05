Названа дата окончания отопительного сезона в Хабаровске

В Хабаровске отопительный сезон завершится 6 мая.
В Хабаровске официально объявили дату окончания отопительного сезона. Соответствующее постановление подписал мэр города Сергей Кравчук, сообщили в городской администрации.
Подачу тепла в жилые дома и социальные объекты прекратят с 6 мая. Решение приняли после того, как в городе установилась устойчивая тёплая погода и среднесуточная температура держится выше нормативных значений.
Отопительный сезон в Хабаровске традиционно длится более полугода. В этот раз он стартовал осенью 2025 года — тепло начали подавать в конце сентября и начале октября, сначала в социальные учреждения, а затем в жилой фонд.
Основанием для отключения служат данные гидрометцентра. По правилам, отопление прекращают, когда среднесуточная температура превышает +8 градусов в течение пяти дней подряд — сейчас такие условия в городе уже сложились.
После отключения коммунальные службы приступят к подготовке к следующему сезону. Впереди гидравлические испытания и ремонт сетей, чтобы к осени система теплоснабжения вновь была готова к нагрузкам.