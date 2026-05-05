Новые стандарты социальной помощи внедряют в регионах

Министерство труда и социальной защиты населения Казахстана подводит промежуточные итоги работы по актуализации механизмов предоставления социальной помощи.

Источник: DKNews.kz

Вопрос рассмотрели на аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева, передает DKNews.kz.

Единые подходы к социальной помощи

Как отметили в ведомстве, ранее размеры и виды социальной поддержки в регионах существенно различались. Это объяснялось зависимостью от возможностей местных бюджетов.

Обновленные правила закрепили базовые минимальные стандарты. В частности, был введен нижний порог для единовременных выплат к праздничным и памятным датам:

  • Выплаты не могут быть ниже 2,5 минимального расчетного показателя (МРП).

  • Устанавливаются с учетом единых подходов по стране.

  • Направлены на снижение регионального неравенства.

Привязка к прожиточному минимуму

Еще одним важным изменением стала привязка социальной помощи к прожиточному минимуму:

  • Размер помощи будет зависеть от установленного прожиточного минимума.

  • При его росте выплаты будут автоматически увеличиваться.

  • Механизм индексации станет более прозрачным.

Такая мера позволит оперативно реагировать на изменения социально-экономической ситуации.

Цифровизация системы

Для повышения прозрачности и удобства предоставления помощи проводится цифровизация процессов. Виды, размеры и условия получения выплат поэтапно переводятся в электронный формат.

Работа ведется через информационную систему «Е-Собес», которая позволит:

  • Упростить оформление помощи.

  • Обеспечить контроль за начислениями.

  • Повысить адресность поддержки.

Реализация в регионах

По словам директора департамента социальной помощи Айнур Абдырахмановой, в большинстве регионов уже приняты необходимые решения для внедрения новых правил.

Работа продолжается и включает:

  • Мониторинг исполнения на местах.

  • Поэтапное внедрение обновленных подходов.

  • Оценку эффективности мер.

Все изменения направлены на повышение прозрачности, адресности и эффективности системы социальной поддержки населения.