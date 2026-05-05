Новые стандарты социальной помощи внедряют в регионах

Вопрос рассмотрели на аппаратном совещании под председательством министра Аскарбека Ертаева, передает DKNews.kz.
Единые подходы к социальной помощи
Как отметили в ведомстве, ранее размеры и виды социальной поддержки в регионах существенно различались. Это объяснялось зависимостью от возможностей местных бюджетов.
Обновленные правила закрепили базовые минимальные стандарты. В частности, был введен нижний порог для единовременных выплат к праздничным и памятным датам:
Выплаты не могут быть ниже 2,5 минимального расчетного показателя (МРП).
Устанавливаются с учетом единых подходов по стране.
Направлены на снижение регионального неравенства.
Привязка к прожиточному минимуму
Еще одним важным изменением стала привязка социальной помощи к прожиточному минимуму:
Размер помощи будет зависеть от установленного прожиточного минимума.
При его росте выплаты будут автоматически увеличиваться.
Механизм индексации станет более прозрачным.
Такая мера позволит оперативно реагировать на изменения социально-экономической ситуации.
Цифровизация системы
Для повышения прозрачности и удобства предоставления помощи проводится цифровизация процессов. Виды, размеры и условия получения выплат поэтапно переводятся в электронный формат.
Работа ведется через информационную систему «Е-Собес», которая позволит:
Упростить оформление помощи.
Обеспечить контроль за начислениями.
Повысить адресность поддержки.
Реализация в регионах
По словам директора департамента социальной помощи Айнур Абдырахмановой, в большинстве регионов уже приняты необходимые решения для внедрения новых правил.
Работа продолжается и включает:
Мониторинг исполнения на местах.
Поэтапное внедрение обновленных подходов.
Оценку эффективности мер.
Все изменения направлены на повышение прозрачности, адресности и эффективности системы социальной поддержки населения.