TV2: судно Maersk прошло через Ормузский пролив под охраной военных США

Контейнеровоз датской компании Maersk под американским флагом прошел через Ормузский пролив в сопровождении военных США. Об этом сообщает телеканал TV2.
По данным канала, с начала конфликта на Ближнем Востоке судно находилось в Персидском заливе и не покидало район из соображений безопасности.
Позже военные США связались с компанией и предложили обеспечить проводку через пролив. В итоге корабль вышел из Персидского залива под охраной и прошел Ормузский пролив без инцидентов.
Напомним, 13 апреля США объявили о начале блокады Ормузского пролива. Ограничения косаются всех кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их.
Как писал KP.RU, Иран передал США план урегулирования конфликта. Одним из условий Тегерана для начала переговоров является открытие Ормузского пролива. США должны остановить атаки и снять блокаду с иранских портов.