TV2: судно Maersk прошло через Ормузский пролив под охраной военных США

Датский контейнеровоз прошел Ормузский пролив без инцидентов.

Источник: Комсомольская правда

Контейнеровоз датской компании Maersk под американским флагом прошел через Ормузский пролив в сопровождении военных США. Об этом сообщает телеканал TV2.

По данным канала, с начала конфликта на Ближнем Востоке судно находилось в Персидском заливе и не покидало район из соображений безопасности.

Позже военные США связались с компанией и предложили обеспечить проводку через пролив. В итоге корабль вышел из Персидского залива под охраной и прошел Ормузский пролив без инцидентов.

Напомним, 13 апреля США объявили о начале блокады Ормузского пролива. Ограничения косаются всех кораблей, которые идут в иранские порты либо покидают их.

Как писал KP.RU, Иран передал США план урегулирования конфликта. Одним из условий Тегерана для начала переговоров является открытие Ормузского пролива. США должны остановить атаки и снять блокаду с иранских портов.

