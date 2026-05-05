Сотрудники ПСБ в Хабаровске приняли участие в благоустройстве территории детского дома-интерната

Сотрудники ПСБ в Хабаровске совместно с представителями регионального отделения Социального фонда России провели субботник по благоустройству территории детского дома-интерната. В ходе мероприятия участники привели в порядок прилегающую территорию, обновили фасады и элементы инфраструктуры, а также благоустроили игровую площадку, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Пространство стало более ярким и комфортным для воспитанников: на стенах появились красочные сюжеты, вдохновленные детскими сказками и мультфильмами. ПСБ обеспечил участников субботника необходимыми материалами и инвентарём.
— ПСБ в Хабаровском крае последовательно развивает социальное партнерство с региональным отделением Социального фонда России. Наша инициатива по проведению субботника в одном из значимых объектов социальной инфраструктуры краевой столицы — это возможность внести еще один вклад в создание комфортной и поддерживающей среды для подопечных учреждения. Для нас важно быть причастными к таким проектам, — отметила Ася Бекасова, заместитель управляющего Дальневосточным филиалом ПСБ по развитию розничного бизнеса.
— Соглашение между Социальным фондом и ПСБ открыло дополнительные возможности для реализации новых социальных проектов. Когда партнерское взаимодействие выходит за рамки мероприятий, регламентированных соглашением о сотрудничестве — это красноречиво свидетельствует о прочных дружеских связях. Мы рады совместным благотворительным акциям. Активное участие в добровольческом движении, забота и полезность — это не только часть корпоративной культуры Социального фонда — это наши ценности и личная потребность каждого работника СФР. На душе всегда теплеет от радостных детских лиц. Наши волонтеры сегодня очень постарались добавить красоты в их повседневность, а значит, зажжется ещё больше улыбок, — отметила управляющий Отделением СФР по Хабаровскому краю и ЕАО Алёна Никулина.