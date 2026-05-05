В Мангистау открыли центр ковроткачества

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Торжественное открытие ремесленного центра «Тарбия» (Образование), направленного на возрождение национального искусства.
В рамках церемонии прошёл показ мод в национальном стиле, гостям были предложены традиционные казахские блюда.
Экспозиция, разместившаяся на трех этажах центра, представляет полный производственный цикл национального ремесла.
На первом этаже расположен шоурум с готовыми изделиями мастеров, второй этаж — «пространство вдохновения» для реализации творческих проектов. На третьем этаже работают мастерские по прядению, валянию войлока, обработке волокна, ткачеству, изготовлению бау-баскуров (принадлежностей для юрты), а также декоративной отделке.
Кроме того, на базе центра запущена мастерская по ковроткачеству.
«В день открытия с ткацкого станка был снят первый ковёр. Это стало символическим моментом, ознаменовавшим начало полноценной работы центра», — говорится в сообщении.
В рамках проекта здесь обучают жителей региона и предоставляют им работу.
Центр является не только производственной площадкой, но и выполняет функцию образовательного пространства по обучению национальным ремёслам.