В Мангистау открыли центр ковроткачества

На базе центра запущена мастерская по ковроткачеству.

Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 5 мая — Sputnik. Торжественное открытие ремесленного центра «Тарбия» (Образование), направленного на возрождение национального искусства.

В рамках церемонии прошёл показ мод в национальном стиле, гостям были предложены традиционные казахские блюда.

Экспозиция, разместившаяся на трех этажах центра, представляет полный производственный цикл национального ремесла.

На первом этаже расположен шоурум с готовыми изделиями мастеров, второй этаж — «пространство вдохновения» для реализации творческих проектов. На третьем этаже работают мастерские по прядению, валянию войлока, обработке волокна, ткачеству, изготовлению бау-баскуров (принадлежностей для юрты), а также декоративной отделке.

Кроме того, на базе центра запущена мастерская по ковроткачеству.

«В день открытия с ткацкого станка был снят первый ковёр. Это стало символическим моментом, ознаменовавшим начало полноценной работы центра», — говорится в сообщении.

В рамках проекта здесь обучают жителей региона и предоставляют им работу.

Центр является не только производственной площадкой, но и выполняет функцию образовательного пространства по обучению национальным ремёслам.