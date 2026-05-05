Политики, блогеры, мошенники: как ИИ-аватары захватывают информационное пространство

ИИ-технологии нашли активное применение в блогинге, и сегодня отличить ИИ-аватар от живого человека иногда довольно сложно. Одним из известных примеров стало создание в 2016 году виртуального блогера LilMiquela. В ее профиле в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Микела представляется как 23-летняя жительница Лос-Анджелеса. На фотографиях — миловидная девушка с веснушками и необычной прической. Несмотря на подчеркнуто роботизированную внешность, в течение долгого времени не было известно, что она нереальна. Аккаунт полностью имитировал стандартную активность инфлюенсера. Только спустя два года после его создания Микела призналась: «Я не человек». ИИ-аватар создан креативным агентством Brud. У виртуальной модели есть коллаборации с реальными брендами, а ее аккаунты в различных соцсетях насчитывают миллионы подписчиков.