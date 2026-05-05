Политики, блогеры, мошенники: как ИИ-аватары захватывают информационное пространство

Индустрия на сотни миллиардов.
Реалистичные виртуальные модели с внешностью, мимикой и голосом реального человека, разработанные на базе искусственного интеллекта, уже давно стали частью современной реальности. Их нередко используют как персонажей, способных взаимодействовать с пользователями в режиме реального времени — отвечать на их вопросы, давать консультации. Такие модели используются во многих сферах — соцсетях бизнеса, приложениях, сайтах, рекламных роликах.
В 2025 году объем мирового рынка аватаров на основе ИИ оценивался в $10,4 млрд. Аналитики международных исследовательских компаний прогнозируют еговзрывноемасштабирование: в отчетах фигурируют оценки от $47,5 млрд до $308,3 млрд к 2034 году. Виртуальные персонажи позволяют ретейлу и сфере развлечений сочетать управляемый имидж, низкие репутационные риски и круглосуточную работу.
ИИ захватывает блогинг.
ИИ-технологии нашли активное применение в блогинге, и сегодня отличить ИИ-аватар от живого человека иногда довольно сложно. Одним из известных примеров стало создание в 2016 году виртуального блогера LilMiquela. В ее профиле в соцсети Instagram (запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) Микела представляется как 23-летняя жительница Лос-Анджелеса. На фотографиях — миловидная девушка с веснушками и необычной прической. Несмотря на подчеркнуто роботизированную внешность, в течение долгого времени не было известно, что она нереальна. Аккаунт полностью имитировал стандартную активность инфлюенсера. Только спустя два года после его создания Микела призналась: «Я не человек». ИИ-аватар создан креативным агентством Brud. У виртуальной модели есть коллаборации с реальными брендами, а ее аккаунты в различных соцсетях насчитывают миллионы подписчиков.
Другой подобный пример — созданная в Японии компанией Aww Inc в 2018 году модель Imma. Она также стала успешной и сотрудничает с известными брендами, в том числе с Puma. В соцсетях встречаются не только ИИ-инфлюенсеры. Аватары создаются под разные задачи, как, например, ИИ-модель Шуду, появившаяся благодаря студии The Digitals — первому агентству для виртуальных моделей. Помимо Шуду в нем есть и другие модели, которые работают с Samsung, Louboutin и другими крупными брендами, а также модными журналами. Еще одна ИИ-модель — Нунуюри — обладает необычной внешностью и успешно сотрудничает с известными мировыми брендами.
Они также находят активное применение в блогинге реальных лиц. В Китае был проведен эксперимент, где аватары вели стрим вместо настоящих блогеров, предварительно обучившись на их материалах. Сегодня значительная часть рекламного контента и обзоров формируется с помощью ИИ-аватаров.
Стремительное развитие индустрии ИИ-аватаров обгоняет законодательство, обращает внимание российский эксперт Международной ассоциации по фактчекингу (Global Fact-Checking Network, GFCN) по ИИ-технологиям Алексей Парфун. «Формируется абсолютно новый юридический рынок — права на цифровые копии людей. Кому принадлежит виртуальный инфлюенсер: агентству, бренду или разработчику модели? Ни интеллектуальная собственность, ни авторское право пока не способны точно описать ИИ-блогера как актив», — отметил он.
Как ИИ взламывает политику и эмоции избирателей.
Политические дипфейки часто создаются ради прибыли. Wired писал о студенте из Индии, создавшем ИИ-персону Эмили Харт — радикальную сторонницу движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой»). Политически поляризованный аватар быстро обеспечил охваты и монетизацию в соцсетях.
«Алгоритмы соцсетей поощряют не информативность, а эмоциональное возбуждение — гнев и страх. Синтетический персонаж, спроектированный под ожидания аудитории и лишенный живых противоречий, — это, по сути, пропаганда, прошедшая A/B-тестирование самой платформой. Это не сбой алгоритмов, а их нормальная работа», — сказал индонезийский эксперт GFCN по политическим технологиям Фаузан Аль-Рашид.
Влияние ИИ на политику становится институциональным. В Великобритании проект AI-Steve даже выдвигался в парламент.
«Хотя на выборах проект с треском провалился, настоящая угроза не ИИ в избирательном бюллетене, а реальный политик, использующий алгоритмы, чтобы стать синтетическим идеалом, без устали говорящим каждой демографической группе ровно то, что она хочет услышать. Опросы показывают, что многие избиратели уже готовы голосовать за ИИ из-за тотального падения доверия к живым людям. Именно в эту брешь и проникает технология», — резюмировал Аль-Рашид.
Сегодня соцсети переполнены аккаунтами ИИ-инфлюенсеров, восхваляющих политические силы. Пока массовость таких кампаний обеспечивается дешевизной, а не качеством генерации. Но стремительное совершенствование коммерческих нейросетей говорит о том, что визуально безупречные ИИ-аватары уже открывают новую страницу в истории политических манипуляций и мира дезинформации.
Украденные лица и фальшивые паспорта.
Синтетические инфлюенсеры активно используются в злонамеренных целях. Журналисты CBS News обратили внимание на массовое появление аватаров, имитирующих людей с синдромом Дауна ради монетизации сочувствия.
Мошенники идут и дальше, генерируя поддельные документы на основе масштабных утечек. «С помощью виртуальных камер и спецсофта злоумышленники создают правдоподобное окружение и синтетические видеопаспорта. Это позволяет успешно обходить биометрическую проверку и открывать счета для вывода украденных средств», — объясняет эксперт GFCN по кибербезопасности из Непала Прабеш Субеди.
Когда такой аватар используется для фишинга или фиктивных сборов средств, риски кратно возрастают. «Живое видеообщение происходит мгновенно, в отличие от email- или СМС-рассылок. Это лишает жертву времени на критическое осмысление ситуации, что многократно повышает вероятность успешного обмана», — констатирует Субеди.
Попытки регулирования пока отстают. К примеру, в ЕС закон AI Act обязывает маркировать дипфейки, но плашка «сгенерировано ИИ» решает лишь вопрос прозрачности, а не согласия, добавляет эксперт GFCN по правовым вопросам из Португалии Александр Геррейро. «Маркировка не спасает от эмоционального ущерба, если зритель уже воспринял изображение как реальное. А обход фильтров преступниками заставляет аудиторию думать: “Раз нет маркировки, значит, это правда”», — объясняет он.
Детекторы фейков проигрывают?
Развитие ИИ существенно снизило порог входа. Пользователь может загрузить текст, выбрать аватар, а система сгенерирует реалистичное видео. Платформы позволяют создать ИИ-инфлюенсера за минуту и автоматизировать его ведение в соцсетях, исключая человека-модератора.
Распознать синтетику пока можно. «Главные визуальные маркеры ИИ — неестественное, излишне ритмичное моргание и узкий диапазон мимики. Кроме того, генеративные модели часто выдают “пластиковую” гладкость кожи без естественных пор и статичное освещение, не реагирующее на повороты головы», — объяснил Парфун.
Синтетическую речь выдает ее стерильность: в ней нет живых пауз и случайных ударений. Алгоритм не знает анатомии, поэтому иногда генерирует физиологически невозможные звуки, сказал эксперт.
«Но через полгода-год разницу перестанут замечать даже профи. Создатели фейков всегда на шаг впереди детекторов, так как атакуют конкретные уязвимости, пока защита вынуждена закрывать все сразу», — обратил внимание специалист.
Лидия Мисник.