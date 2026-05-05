Хабаровчанина, забившего до смерти покупателя после кражи, отправили в СИЗО

Железнодорожный районный суд Хабаровска отправил под стражу 23-летнего местного жителя, который, попытавшись остановить предполагаемого воришку, нанес ему смертельные удары по голове. Парень просил домашний арест — мол, девушка беременна, родители готовы пустить к себе. Но суд, изучив все обстоятельства, счел, что дома он оставаться не должен.
История вышла трагичной по обе стороны. По версии самого обвиняемого, он подрабатывал в магазине и заметил, как некий гражданин что-то украл и направился к выходу. К. догнал его на улице и попытался вернуть товар, однако в ответ получил лишь оскорбления. Дальше в ход пошли кулаки. Молодой человек нанес несколько ударов по голове — с такой силой, что потерпевший скончался в больнице.
Следствие квалифицировало действия К. по части 4 статьи 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. Статья тяжкая. Сам парень утверждает, что убивать не хотел, вину признал полностью и раскаялся. Но в суде выяснилось куда больше, чем он, вероятно, рассчитывал.
У К. нет ни официальной работы, ни постоянного источника дохода, ни семьи, ни иждивенцев. Брак не оформлен, беременность девушки документально не подтверждена, а родители, на чью жилплощадь он просился, так и не предоставили суду ни подтверждения о согласии, ни документов на жилье. Суд счел, что при таких раскладах молодой человек, оставаясь на свободе, может либо скрыться, либо снова наломать дров.
В итоге ходатайство защиты о домашнем аресте отклонили, а самого К. заключили под стражу. Пока на два месяца — до 16 июня 2026 года. Постановление суда в силу пока не вступило и может быть обжаловано, но ясно одно: попытка задержать воришку обернулась уголовным делом и перспективой длительного срока.