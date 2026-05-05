За сутки в Хабаровском крае ликвидировали 45 пожаров

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 45 техногенных пожаров, в том числе три возгорания в жилых помещениях и 24 случая горения сухой растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.
В Комсомольске на Амуре пожарные МЧС России оперативно отреагировали на возгорание в трёхкомнатной квартире на улице Красноармейской. На балконе горели вещи и мебель (площадь — 4 кв. м). Из квартиры эвакуированы два человека без необходимости оказания медицинской помощи. Пожар ликвидирован за 43 минуты, дознаватели устанавливают причины.
Ещё один пожар в Комсомольске произошёл на Аллее Труда: горел строительный мусор в неэксплуатируемой одноэтажной пристройке (8 кв. м). Возгорание потушено за час, пострадавших нет.
В краевой столице зафиксировано три пожара. На улице Зенитной огонь повредил двухэтажный деревянный дом (100 кв. м) — комнаты на первом и втором этажах и чердак. Справиться с возгоранием удалось за 2 часа. На улице Серышева ликвидировали пожар в заброшенном деревянном бараке (50 кв. м) за 3 часа с учётом проливки и разбора конструкций. Утром на переулке Вологодском огонь охватил деревянные постройки на двух участках (120 кв. м), его потушили за 3 часа. Пострадавших нет, причины выясняются.
На территории 12 муниципальных образований края, включая Хабаровск и Комсомольск на Амуре, действует особый противопожарный режим. Пожарные дважды привлекались к работам на местах ДТП, аварийно спасательные работы не проводились, туристических групп на контроле нет.
