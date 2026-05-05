Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки в Хабаровском крае ликвидировали 45 пожаров

Подразделения пожарной охраны ликвидировали 45 техногенных пожаров.

Источник: Комсомольская правда

За прошедшие сутки в Хабаровском крае не зарегистрировано чрезвычайных ситуаций. Подразделения пожарной охраны ликвидировали 45 техногенных пожаров, в том числе три возгорания в жилых помещениях и 24 случая горения сухой растительности, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробности — «Комсомольская правда» — Хабаровск.

В Комсомольске на Амуре пожарные МЧС России оперативно отреагировали на возгорание в трёхкомнатной квартире на улице Красноармейской. На балконе горели вещи и мебель (площадь — 4 кв. м). Из квартиры эвакуированы два человека без необходимости оказания медицинской помощи. Пожар ликвидирован за 43 минуты, дознаватели устанавливают причины.

Ещё один пожар в Комсомольске произошёл на Аллее Труда: горел строительный мусор в неэксплуатируемой одноэтажной пристройке (8 кв. м). Возгорание потушено за час, пострадавших нет.

В краевой столице зафиксировано три пожара. На улице Зенитной огонь повредил двухэтажный деревянный дом (100 кв. м) — комнаты на первом и втором этажах и чердак. Справиться с возгоранием удалось за 2 часа. На улице Серышева ликвидировали пожар в заброшенном деревянном бараке (50 кв. м) за 3 часа с учётом проливки и разбора конструкций. Утром на переулке Вологодском огонь охватил деревянные постройки на двух участках (120 кв. м), его потушили за 3 часа. Пострадавших нет, причины выясняются.

На территории 12 муниципальных образований края, включая Хабаровск и Комсомольск на Амуре, действует особый противопожарный режим. Пожарные дважды привлекались к работам на местах ДТП, аварийно спасательные работы не проводились, туристических групп на контроле нет.

Стали свидетелем интересного события?

Почта: red.habkp@phkp.ru

Узнать больше по теме
МЧС России: ведомство на страже безопасности
МЧС России — одна из ключевых государственных структур, отвечающих за безопасность населения и ликвидацию чрезвычайных ситуаций. Ведомство играет важную роль в защите граждан от природных катастроф, техногенных аварий и других угроз. В этом материале разбираем, что представляет собой МЧС, как оно устроено, какие задачи выполняет и какую роль играет в современной России.
Читать дальше