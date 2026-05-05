За сутки в Хабаровском крае ликвидировали 45 пожаров

В краевой столице зафиксировано три пожара. На улице Зенитной огонь повредил двухэтажный деревянный дом (100 кв. м) — комнаты на первом и втором этажах и чердак. Справиться с возгоранием удалось за 2 часа. На улице Серышева ликвидировали пожар в заброшенном деревянном бараке (50 кв. м) за 3 часа с учётом проливки и разбора конструкций. Утром на переулке Вологодском огонь охватил деревянные постройки на двух участках (120 кв. м), его потушили за 3 часа. Пострадавших нет, причины выясняются.