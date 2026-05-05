Красноярск готовится к 81-й годовщине Победы: опубликована программа празднования 9 Мая

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярск вместе со всей страной готовится отметить 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. В городе запланирована масштабная программа памятных и праздничных мероприятий.
7 мая в городском Культурном центре на Высотной состоится финал военно-патриотического фестиваля «Красноярск. Летопись Победы. Забвению не подлежит». Школьники готовились к проекту в течение полугода, изучая биографии красноярцев, попавших в плен к фашистам, а также преступления нацистской Германии. Участники представят театральную постановку по пьесе Сергея Михалкова «Я хочу домой».
В этот же день в Культурный центр будет доставлена частица Вечного огня от Могилы Неизвестного Солдата в Москве. Акция «Огонь памяти» охватит мемориалы во всех районах города.
Основные торжества пройдут 9 мая. В 09:00 на площади перед мэрией состоится церемония поднятия копии Знамени Победы. В 10:00 на Мемориале Победы начнется митинг и возложение цветов к Вечному огню. В этот день Мемориал будет открыт для всех желающих.
В 11:30 на проспекте имени газеты «Красноярский рабочий» начнется театрализованный пролог. В торжественном шествии примут участие военнослужащие, ветераны СВО, курсанты Военно-инженерного института СФУ, представители движения «Движение Первых», воспитанники военно-патриотического центра «Патриот», победители конкурса школьных музеев. Завершит колонну военная техника.
В 13:30 красноярцев приглашают принять участие в акции «Бессмертный полк», которая в этом году пройдет в очном формате по решению губернатора края Михаила Котюкова. Шествие состоится по Красрабу — от стелы «Город трудовой доблести» далее по улицам Индустриальной, Юности и Малаховской.
Также в учреждениях и на предприятиях организованы «Стены памяти», куда можно принести портреты фронтовиков, сообщает городская администрация.
В 14:00 на Театральной площади начнется праздничный концерт.
Завершит день программа на Площади Мира с 20:00 до 22:00, где выступят творческие коллективы города и края. После концерта, в 22:00, состоится салют Победы, который можно будет наблюдать в районе гостиницы «Огни Енисея» и торгового центра «Красноярье».
Отдельные митинги и праздничные программы пройдут во всех районах города. 6+