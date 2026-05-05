Shaman, анонсируя новый клип, сравнил себя с «кремлевской звездой»

Заслуженный артист РФ заявил, что будет «жечь правдой всему миру назло».

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) анонсировал выход нового клипа, в котором проводит параллель между собой и «кремлевской звездой». Об этом он рассказал в беседе с ТАСС.

«Я русский. Я вызываю разные эмоции — от народной любви до ненависти недоброжелателей. В этом моя суть и мое призвание — оставаться с народом России до конца. В новом клипе я не прошу разрешения и не ищу одобрения. Буду жечь правдой всему миру назло — прямо и без компромиссов, как кремлевская звезда», — поделился артист.

«Самое главное — это, конечно, оставаться человеком. Но если я могу себя назвать звездой, то только кремлевской», — заключил собеседник агентства, отвечая на вопрос ТАСС.