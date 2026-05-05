Сборная Хабаровского края взяла 22 медали на чемпионате «Профессионалы»

Сборная Хабаровского края вернулась с итогового межрегионального этапа чемпионата по профессиональному мастерству «Профессионалы» с внушительным результатом. Хабаровчане завоевали 22 награды в различных компетенциях, соревнуясь с сильнейшими студентами колледжей и техникумов со всей страны. Сами состязания прошли на площадках 32 регионов и собрали около семи тысяч победителей региональных отборов.
Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. С каждым годом чемпионат расширяется: в этот раз соревнования прошли в 280 компетенциях, что на 26 больше, чем годом ранее. Площадками стали не только колледжи и техникумы, но и федеральные технопарки профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде.
Одной из героинь соревнований стала студентка Амурского политехнического техникума Ника Бурлачук, которая представляла регион в компетенции «Лабораторный химический анализ» в Красноярском крае. Задания оказались не из легких: за ограниченное время нужно было провести комплексонометрическое определение свинца и висмута в смеси, а также фотометрический анализ бихромат- и перманганат-ионов в пробе.
«Для меня большая честь представлять Хабаровский край на таком масштабном событии. Участие в чемпионате — это не только возможность продемонстрировать свои навыки, но и бесценный опыт общения с талантливыми сверстниками из разных регионов. Я рада, что смогла внести свой вклад в успех нашей сборной и завоевать медальон “За профессионализм”, — поделилась Ника Бурлачук.
Сам Хабаровский край тоже выступил принимающей стороной. На базе Вяземского лесхоз-техникума имени Усенко встретились сильнейшие представители 18 регионов страны. Здесь соревнования прошли по двум ключевым компетенциям: «Инженерия лесопользования и лесовосстановления» в основной возрастной категории и среди юниоров, а также «Лесная таксация». И судя по общему результату сборной, хабаровские студенты доказали, что профессиональное образование в регионе держит высокую планку.