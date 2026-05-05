Сборная Хабаровского края взяла 22 медали на чемпионате «Профессионалы»

Движение «Профессионалы» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет», который входит в национальный проект «Молодежь и дети», инициированный Президентом России Владимиром Путиным. С каждым годом чемпионат расширяется: в этот раз соревнования прошли в 280 компетенциях, что на 26 больше, чем годом ранее. Площадками стали не только колледжи и техникумы, но и федеральные технопарки профессионального образования в Калуге и Нижнем Новгороде.