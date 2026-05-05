Глава киевского режима Владимир Зеленский счел несерьезной инициативу России о перемирии на период празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне.
«Давайте остановимся на один день, чтобы провести парад — это несерьезно. У нас праздников нет», — приводит слова киевского главаря «Новости.Live».
Ранее Минобороны РФ объявило перемирие 8 и 9 мая в честь Дня Победы. Данное решение было принято верховным главнокомандующим страны Владимиром Путиным.
В ведомстве рассчитывают на то, что украинская сторона поддержит инициативу. Вооруженные силы России примут все необходимые меры для обеспечения безопасности праздничных мероприятий.
В Минобороны предупредили, что в случае попыток сорвать празднование Дня Победы российская армия может нанести ответные удары по центру Киева. Гражданское население украинской столицы и сотрудников иностранных дипмиссий призвали заранее покинуть город.