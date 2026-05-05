«Купибилет»: россияне летом стали чаще предпочитать активный отдых пляжному

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. Россияне стали чаще выбирать на лето 2026 года активный и культурный досуг вместо традиционного пляжного отдыха. Об этом говорится в исследовании сервиса «Купибилет», с которым ознакомился ТАСС.
«Россияне все чаще меняют стандартный пляжный отдых на насыщенные и необычные форматы. Главный запрос — не просто лежать на пляже, а получать впечатления, эмоции и новые знания. Один из главных хитов этого лета — Дагестан. Там можно и на Каспии позагорать, и в горы съездить, и местную кухню попробовать. Билет из Москвы в Махачкалу стоит в среднем 12 тыс. рублей, примерно столько же, сколько билет на поезд в Анапу (11,5 тыс. рублей), и дешевле перелета в Сочи (14 тыс. рублей)», — рассказали в компании.
Даже Турция, которую все привыкли считать пляжным направлением, переформатируется, отметили эксперты. Спрос на нее вырос в три раза, но теперь туристы едут не столько в Анталью, ее доля упала с 25% до 9%, сколько в Стамбул за культурой, историей и атмосферой. Перелет в Турцию подешевел в среднем с 19 тыс. до 17 тыс. рублей. В топе международных направлений также оказались Рим (24,7 тыс. рублей), Барселона (31,4 тыс. рублей), Париж (34,3 тыс. рублей) и Милан (43,8 тыс. рублей).
«Данные показывают, что пляжный отдых перестает быть главным сценарием летнего отпуска. Вместо этого растет спрос на комбинированные маршруты, где можно совместить разные типы активностей, и на направления с ярко выраженной культурной или природной идентичностью. Дагестан, Калининград, Карелия, а также Стамбул и европейские столицы. При этом рынок остается чувствительным к цене: люди готовы платить за качество и впечатления, но выбирают более рационально, сравнивая стоимость билетов и возможности в разных регионах. Это ведет к диверсификации как внутреннего, так и международного туризма, что в долгосрочной перспективе полезно для всей отрасли», — пояснили в пресс-службе сервиса.
Согласно исследованию, внутри страны по спросу на предстоящее лето лидирует Калининград. Перелеты между Москвой и этим городом в обе стороны составляют 10% от всех внутренних бронирований со средним чеком около 8,9 тыс. рублей. На втором месте Москва и Сочи, на третьем — Сочи и Санкт-Петербург, этот маршрут самый дорогой, почти 17 тыс. рублей. Также популярностью на предстоящее лето пользуются северные направления. Билет в Петрозаводск обойдется в 7−12 тыс. рублей, в Мурманск — 9−15 тыс. рублей, в Архангельск — 8−13 тыс. рублей.
Многие южные направления теперь доступны только по железной дороге. Билет из Москвы в Симферополь стоит от 8 до 12 тыс. рублей, а цены на поезда за два года заметно выросли. В Анапу билет подорожал с 9,4 до 11,5 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону — с 8 до 8,5 тыс. рублей, в Воронеж — с 3,5 до 4,9 тыс. рублей Причина в общем повышении тарифов и в том, что туристы стали покупать билеты заранее, выбирая более удобные и дорогие составы. При этом цены в некоторых альтернативных регионах остаются ниже, чем на популярных курортах. Билет в Минеральные Воды стоит 13,2 тыс. рублей, в Махачкалу — 12,5 тыс. рублей Это сопоставимо с поездкой в Анапу и заметно дешевле Сочи, подчеркнули в компании.