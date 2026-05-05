«Купибилет»: россияне летом стали чаще предпочитать активный отдых пляжному

Многие южные направления теперь доступны только по железной дороге. Билет из Москвы в Симферополь стоит от 8 до 12 тыс. рублей, а цены на поезда за два года заметно выросли. В Анапу билет подорожал с 9,4 до 11,5 тыс. рублей, в Ростов-на-Дону — с 8 до 8,5 тыс. рублей, в Воронеж — с 3,5 до 4,9 тыс. рублей Причина в общем повышении тарифов и в том, что туристы стали покупать билеты заранее, выбирая более удобные и дорогие составы. При этом цены в некоторых альтернативных регионах остаются ниже, чем на популярных курортах. Билет в Минеральные Воды стоит 13,2 тыс. рублей, в Махачкалу — 12,5 тыс. рублей Это сопоставимо с поездкой в Анапу и заметно дешевле Сочи, подчеркнули в компании.