Лесные «модели» нацпарка в Башкирии устроили фотодень для туриста

Хвостатые, пернатые и косолапые «модели» национального парка «Башкирия» устроили настоящий фотодень для постоянного гостя Рамиля Хамитова.
«Неплохо для одного съёмочного дня, согласитесь», — поделились кадрами в нацпарке, публикуя фото «звездных» героев.
Сам фотограф нацпарк хорошо знает — он частый гость здешних троп. Туризмом, пешими и лыжными походами и спелеологией он увлекается давно и признаётся: без поддержки сотрудников парка порой не обойтись.
«Когда я умудрился сломать ногу в пещере Зигзаг, то без помощи нацпарка не обошлось, за что им от меня большое спасибо!» — поделился тёплым отзывом фотограф.
И хотя официальные «модели» леса скромничают и не называют себя по именам, в кадр к Хамитову они попадают часто. Ранее мужчина уже не раз «ловил» объективом косолапых. Однажды во время сплава по Нугушу ему удалось заснять медведя, который грозно рычал и имитировал атаку, а в другой раз — с противоположного берега реки сделать трогательную фотосессию маленькому медвежонку, который в половодье потерял маму.