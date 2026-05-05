Красноярск 5 мая 2026 года накрыла магнитная буря

Жители Красноярска 5 мая 2026 года могут ощутить на себе влияние очередной магнитной бури. По прогнозам специалистов Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН, пик активности достигнет минимального уровня G1 (5 баллов).
Ожидается, что всплеск солнечной активности продлится до 17 вечера. Максимального уровня она достигнет около 12 часов дня. Метеозависимым людям в этот период рекомендуется воздержаться от вредных привычек, обеспечить себе полноценный сон и, при первых признаках недомогания, незамедлительно обратиться за медицинской помощью.
Напомним, магнитные бури могут оказывать влияние на самочувствие людей, вызывая головные боли, повышенную утомляемость и нарушения сна. Соблюдение мер предосторожности поможет минимизировать возможные негативные последствия. О том, как защититься от магнитной бури, krsk.aif.ru рассказала врач клинической больницы.