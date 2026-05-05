В Ачинске состоялась Спартакиада «Преодолевая, побеждай!»

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. 26 апреля в Ачинске прошла Межмуниципальная круглогодичная инклюзивная спартакиада «Преодолевая, побеждай!». Ее участниками стали ветераны боевых действий и участники СВО среди западных групп районов края.
Соревнования собрали 55 человек из 9 муниципальных округов. Спортивная программа включила в себя соревнования по спортивному метанию ножа, пауэрлифтингу, настольному теннису, шахматам, стрельбе из лука и пулевой стрельбе.
По итогам соревнований были определены победители и призеры, которые смогут принять участие в Кубке Мужества — комплексном физкультурном мероприятии для ветеранов и участников СВО, классифицированных по дисциплинам адаптивного спорта, сообщает региональный фонд «Защитники Отечества».