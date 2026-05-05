В Красноярске изменят движение общественного транспорта из-за генеральной репетиции шествия

В Красноярске 6 мая изменятся схемы движения общественного транспорта в связи с генеральной репетицией торжественного шествия ко Дню Победы. Об этом сообщили в мэрии краевого центра. С 16:00 до 23:00 будет полностью перекрыт участок проспекта имени газеты «Красноярский рабочий» — от улицы Чайковского до пересечения с Транспортным проездом. Из-за этого временно изменят маршруты 14 автобусных направлений: № 2, 3, 8, 10, 19, 40А, 40С, 43, 59, 60, 73, 85, 90 и 95. Часть автобусов поедет в объезд по улицам Семафорной, Вавилова и Корнетова, другие — через Транспортный проезд, Московскую и Мичурина. Автобус № 73 будет курсировать по изменённой схеме в обоих направлениях с объездом закрытого участка. Также ограничения затронут трамваи. С 23:00 5 мая до 06:00 11 мая на перекрытом участке обесточат контактную сеть. В этот период трамвай № 2 не будет работать, а маршруты № 4 и № 7 перейдут на измененную схему движения через улицы Матросова, 60 лет Октября, Щорса и Мичурина. Для удобства пассажиров на Транспортном проезде оборудуют временную остановку. Информацию об изменениях разместят в салонах транспорта и озвучат кондукторы. Автобусы вернутся к привычным маршрутам утром 7 мая, а трамваи — утром 11 мая. Напомним, что в Красноярске организуют работу автобусов-шаттлов в День Победы.