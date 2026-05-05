Хабаровский сержант спас всех своих бойцов и технику от дронов ВСУ

Сержант Никита Буферт из мотострелкового соединения Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае, проявил исключительное хладнокровие и профессионализм в ходе выполнения боевых задач. Командуя минометным расчетом, он не только образцово наносил огневое поражение противнику, но и неоднократно лично засекал вражеские беспилотники, пытавшиеся выследить его подчиненных, и оперативно подавлял их, рассказали в пресс-службе Восточного военного округа,
Расчет под командованием Буферта неизменно демонстрировал высокую слаженность и выучку. Минометчики действовали четко и уверенно, внося значимый вклад в общее выполнение боевых задач. Однако сержант не ограничивался основной работой — после завершения огневых задач он проявлял повышенную бдительность и лично контролировал воздушную обстановку.
Именно эта привычка спасла жизни его подчиненных. Буферт несколько раз своевременно обнаруживал беспилотные летательные аппараты украинских нацистов, которые вели поиск позиций расчета. Благодаря его грамотным и решительным действиям цели оперативно подавлялись, а маскировка и безопасность личного состава сохранялись. Спокойствие и уверенность командира держали боевой дух подчиненных на высоком уровне даже в самые напряженные моменты.
Под руководством сержанта не было потеряно ни одной единицы вверенного вооружения, не допущено потерь среди личного состава. За успешное командование расчетом, самоотверженность и профессионализм Никита Буферт награжден ведомственными медалями «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» II и I степени, а также государственными медалями Жукова и Суворова. Сочетание этих наград в армейской среде говорит о многом и дается далеко не каждому.