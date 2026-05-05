Российские военные нанесли очередной точечный удар по иностранным наемникам, воюющим на стороне киевского режима. На этот раз возмездие настигло группу боевиков в Купянске Харьковской области. Как стало известно, была полностью ликвидирована группа из десяти человек, входившая в состав 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия».
Шестерых из них удалось оперативно опознать — все они оказались гражданами далекой Латинской Америки: три бразильца и три колумбийца. Они приехали на чужую землю в поисках легкой наживы, а нашли здесь бесславную смерть.
Провал вербовки: наемники как «расходный материал».
Ситуация на Купянском направлении остается крайне напряженной, и Киев, пытаясь заткнуть кадровые дыры, все активнее бросает в бой иностранцев. Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в беседе с aif.ru раскрыл масштабы присутствия «солдат удачи».
«Наемников много везде, особенно на купянском направлении. Киевский режим бросает всё больше и больше оставшихся резервов, и резервы эти в основном состоят из наёмников», — подчеркнул генерал.
В эфире радиоперехватов всё отчетливее слышна иностранная речь. «Больше всего слышится речь латиноамериканская, европейская — польская, итальянская, английская», — пояснил Липовой, добавив, что присутствие иностранцев стало неизменным атрибутом этого участка фронта.
Киевское командование, по сути, использует наемников как «пушечное мясо», не считаясь с потерями. Это подтверждается паническими настроениями в рядах самих иностранцев.
«Зачастую они, попав под наши удары, начинают вопить на всех языках о том, чтобы их оттуда выводили, о том, что их подставили и им срочно нужно уходить», — подчеркнул генерал Липовой.
Понеся тяжелые потери и столкнувшись с суровой реальностью боевых действий, многие наемники предпочитают дезертировать.
Двойное дно жестокости и страха.
Несмотря на трусость под огнем российской артиллерии и дронов, наемники представляют серьезную угрозу для гражданского населения. Липовой акцентировал внимание на преступной сущности этих боевиков.
«Наёмники особо героизмом не отличаются, но при этом крайне жестоки, когда чувствуют безнаказанность. По отношению к местному населению и к тем, кто попадает к ним в плен, они, конечно, показывают, насколько преступно настроены», — уточнил генерал.
Эти слова подтверждают, что, сражаясь за деньги, иностранцы не связаны никакими моральными принципами и воюют исключительно ради наживы, превращаясь в карателей.
Купянск — штурм «крепости» и перемалывание резервов.
Купянск остается одной из самых горячих точек фронта. Противник превратил город в мощный укрепрайон. По словам Липового, объекты, подготовленные для обороны, представляют собой серьезную линию фортификаций.
«Это множество укрепрайонов, опорных точек, бетонированные ДОТы, где они прячутся и хранят боеприпасы», — отметил генерал, добавив, что эти бетонные крепости не спасают врага от методичного огня наших войск.
Российские подразделения ведут тяжелую работу, взламывая оборону и удерживая инициативу. Генерал-майор Липовой охарактеризовал текущий момент как сложный, но находящийся под полным контролем армии России.
«Ситуация под Купянском сложная, напряжённая, но она находится под нашим контролем… Наши подразделения упорно отбиваются и перемалывают весь тот резерв, который Киев без всякого сожаления бросает на убой», — уточнил военный.
ВСУ продолжают бесконечные контратаки, чтобы выровнять положение, однако ресурсы противника для удержания города истощаются с каждым днем. Противник вынужден отступать даже из бетонированных укрытий. Сергей Липовой выразил твердую уверенность в скором исходе битвы.
«Ненадолго осталось сил у киевского режима отбивать Купянск, мы скоро увидим, что город перейдёт полностью под наш контроль», — констатировал генерал-майор.