Поиск Яндекса
Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Истерика у Купянска: боевики НАТО увидели самое страшное и умоляли о помощи

Под Купянском ликвидирована группа латиноамериканских наемников из бригады «Хартия». Генерал-майор Сергей Липовой — о панике и жестокости иностранцев, истощении резервов ВСУ и скором освобождении превращенного в крепость города.

Источник: Аргументы и факты

Российские военные нанесли очередной точечный удар по иностранным наемникам, воюющим на стороне киевского режима. На этот раз возмездие настигло группу боевиков в Купянске Харьковской области. Как стало известно, была полностью ликвидирована группа из десяти человек, входившая в состав 13-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Украины «Хартия».

Шестерых из них удалось оперативно опознать — все они оказались гражданами далекой Латинской Америки: три бразильца и три колумбийца. Они приехали на чужую землю в поисках легкой наживы, а нашли здесь бесславную смерть.

Провал вербовки: наемники как «расходный материал».

Ситуация на Купянском направлении остается крайне напряженной, и Киев, пытаясь заткнуть кадровые дыры, все активнее бросает в бой иностранцев. Генерал-майор, Герой России Сергей Липовой в беседе с aif.ru раскрыл масштабы присутствия «солдат удачи».

«Наемников много везде, особенно на купянском направлении. Киевский режим бросает всё больше и больше оставшихся резервов, и резервы эти в основном состоят из наёмников», — подчеркнул генерал.

В эфире радиоперехватов всё отчетливее слышна иностранная речь. «Больше всего слышится речь латиноамериканская, европейская — польская, итальянская, английская», — пояснил Липовой, добавив, что присутствие иностранцев стало неизменным атрибутом этого участка фронта.

Киевское командование, по сути, использует наемников как «пушечное мясо», не считаясь с потерями. Это подтверждается паническими настроениями в рядах самих иностранцев.

«Зачастую они, попав под наши удары, начинают вопить на всех языках о том, чтобы их оттуда выводили, о том, что их подставили и им срочно нужно уходить», — подчеркнул генерал Липовой.

Понеся тяжелые потери и столкнувшись с суровой реальностью боевых действий, многие наемники предпочитают дезертировать.

Двойное дно жестокости и страха.

Несмотря на трусость под огнем российской артиллерии и дронов, наемники представляют серьезную угрозу для гражданского населения. Липовой акцентировал внимание на преступной сущности этих боевиков.

«Наёмники особо героизмом не отличаются, но при этом крайне жестоки, когда чувствуют безнаказанность. По отношению к местному населению и к тем, кто попадает к ним в плен, они, конечно, показывают, насколько преступно настроены», — уточнил генерал.

Эти слова подтверждают, что, сражаясь за деньги, иностранцы не связаны никакими моральными принципами и воюют исключительно ради наживы, превращаясь в карателей.

Купянск — штурм «крепости» и перемалывание резервов.

Купянск остается одной из самых горячих точек фронта. Противник превратил город в мощный укрепрайон. По словам Липового, объекты, подготовленные для обороны, представляют собой серьезную линию фортификаций.

«Это множество укрепрайонов, опорных точек, бетонированные ДОТы, где они прячутся и хранят боеприпасы», — отметил генерал, добавив, что эти бетонные крепости не спасают врага от методичного огня наших войск.

Российские подразделения ведут тяжелую работу, взламывая оборону и удерживая инициативу. Генерал-майор Липовой охарактеризовал текущий момент как сложный, но находящийся под полным контролем армии России.

«Ситуация под Купянском сложная, напряжённая, но она находится под нашим контролем… Наши подразделения упорно отбиваются и перемалывают весь тот резерв, который Киев без всякого сожаления бросает на убой», — уточнил военный.

ВСУ продолжают бесконечные контратаки, чтобы выровнять положение, однако ресурсы противника для удержания города истощаются с каждым днем. Противник вынужден отступать даже из бетонированных укрытий. Сергей Липовой выразил твердую уверенность в скором исходе битвы.

«Ненадолго осталось сил у киевского режима отбивать Купянск, мы скоро увидим, что город перейдёт полностью под наш контроль», — констатировал генерал-майор.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше