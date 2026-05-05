В МВД рассказали о борьбе с незаконным оборотом оружия

Так, с начала текущего года в Казахстане изъято более 900 единиц оружия, в том числе 74 единицы оружия, похищенных в ходе январских событий. Также из оборота изъято свыше четырех тысяч боеприпасов, передает информационный портал Polisia.kz.
«27 апреля сотрудниками полиции в городе Алматы на берегу озера Сайран обнаружено оружие, похищенное из оружейного магазина в ходе январских событий», — говорится в сообщении.
В период второго этапа республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Правопорядок» с 27 по 29 апреля изъято:
67 единиц огнестрельного оружия; более 200 боеприпасов различного калибра.
Днями ранее в Актау задержали иномарку с опасным грузом.