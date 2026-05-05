Торговцев клубникой с машин оштрафовали в Октябрьском районе Красноярска

«На них пожаловались жители. Торговля свежей ягодой ведется прямо с машин, документов на продукцию у продавцов нет. В отношении нарушителей составили 46 протоколов. Некоторые предприниматели попадались по несколько раз за весну, — рассказала и.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина. — Мы рекомендуем красноярцам воздержаться от покупки продуктов питания с автолотков. Чаще всего эти ягоды, овощи и фрукты не сертифицированы, а сами продавцы работают без санитарных книжек. На физических лиц в таком случае налагается штраф до 2 000 рублей, на юридических лиц — до 20 000 рублей».