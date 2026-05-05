Торговцев клубникой с машин оштрафовали в Октябрьском районе Красноярска

С начала этого года за несанкционированную торговлю в Октябрьском районе Красноярска выписали штрафов на сумму более 80 000 рублей.
Всего сотрудники административной комиссии совместно с полицейскими провели 12 рейдов — проверяли точки на парковках, у дорог и возле торговых центров, которые облюбовали уличные продавцы ягод. Чаще всего нарушителей обнаруживали на Мирошниченко, 6; Попова, 14; Киренского, 13; Вильского, 28д; Высотная, 1; Тотмина, 35 и остановке «Строитель».
«На них пожаловались жители. Торговля свежей ягодой ведется прямо с машин, документов на продукцию у продавцов нет. В отношении нарушителей составили 46 протоколов. Некоторые предприниматели попадались по несколько раз за весну, — рассказала и.о. руководителя администрации Октябрьского района Евгения Потылицина. — Мы рекомендуем красноярцам воздержаться от покупки продуктов питания с автолотков. Чаще всего эти ягоды, овощи и фрукты не сертифицированы, а сами продавцы работают без санитарных книжек. На физических лиц в таком случае налагается штраф до 2 000 рублей, на юридических лиц — до 20 000 рублей».
Красноярцам напоминают, что для легальной продажи сезонных продуктов существуют социальные ряды. В Октябрьском районе они открыты круглый год по адресам: ул. Тотмина, 8−10; ул. Ладо Кецховели, 65а; ул. Мирошниченко, 4; ул. Высотная, 1; ул. Тотмина, 35а; ул. Академгородок, 3а; ул. Академика Киренского, 13; ул. Курчатова, 17, стр. 5; ул. Высотная, 27; ул. Юшкова, 4а; ул. Карбышева, 6а; ул. Мирошниченко, 3.
